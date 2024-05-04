Нальчик, 4 мая, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Двое туристов из Москвы потерялись на высоте 5 тысяч метров на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, на их поиски выдвинулись спасатели. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

МЧС Кабардино-Балкарии

Сообщение о том, что на Эльбрусе на высоте 5 тысяч метров потерялась незарегистрированная группа из двух человек из Москвы, поступило в 15:44 (совпадает с мск).

«На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля турист в шортах потерялся в горах Красной Поляны на высоте около 1500 метров. Мужчина сбился с пути и потерялся на крутом и скользком склоне, а затем позвонил спасателям, которые восемь часов разыскивали его.

Днём 18 марта на группу туристов из 11 человек на Камчатке сошла лавина. Девяти туристам удалось спастись, ещё два члена группы пропали, и позднее их тела нашли. На следующий день вертолёт МЧС эвакуировал выживших при сходе лавины членов туристической группы.