Москва, 4 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками украинской армии Александра Павлюка. Соответствующие данные 4 мая появились в базе ведомства.

(сс) Администрация президента Украины Александр Павлюк

«Павлюк Александр Алексеевич. Дата рождения: 20.08.1970. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке розыска. По какой именно статье ведётся розыск, не уточняется.

Павлюк стал командующим Сухопутными войсками ВСУ в феврале 2024 года, после того как его предшественника на этом посту Александра Сырского назначили главкомом украинской армии. До этого Павлюк был заместителем министра обороны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 4 мая МВД объявило в розыск главу киевского режима Владимира Зеленского. В министерстве отметили, что его разыскивают по статье уголовного кодекса РФ, но не уточнили, по какой именно.

Кроме того, в розыск объявили и бывшего президента Украины Петра Порошенко, который занимал эту должность с 2014 по 2019 год.

2 мая МВД объявило в розыск сразу нескольких украинских политиков, в том числе бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко и экс-главу СБУ Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).