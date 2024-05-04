Москва, 4 мая, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Инфраструктура Московского метрополитена становится современнее и надежнее. В этом помогают бесстыковые пути, общая длина которых на сегодня составляет 365 км. Об этом 4 мая в Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поездки по таким путям становятся для пассажиров более комфортными, так как бесстыковые пути снижают вибрацию, благодаря чему вагоны едут по рельсам тише и мягче, отметил мэр. Есть ещё одно преимущество ― из-за снижения вибрации колёса вагонов и сами пути меньше изнашиваются, траты на ремонт сокращаются.

«Рельсы без стыков уложены на Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Таганско-Краснопресненской и других линиях. Сейчас их устанавливают на всех строящихся линиях метро», — написал Собянин.

После того как откроют первые участки Троицкой линии, а Сокольническую ветку продлят до станции «Потапово», протяженность бесстыковых путей увеличится более чем на 30 км. Помимо этого, до конца года такую технологию применят на 12 км пути Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Собянин сообщил о продолжении строительства в Москве электродепо «Южное», которое после объединения с соседним «Братеево» станет крупнейшим комплексом по ремонту вагонов метро в России. Всего на его территории строители возведут 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. кв. метров. Комплекс будет ремонтировать и обслуживать поезда Замоскворецкой линии.

Мэр Москвы 22 апреля сообщил о скором завершении прокладки трубопроводов для подключения к сетям «Мосводоканала» станции метро «Потапово», которую откроют на Сокольнической линии метро после станции «Коммунарка». Он подчеркнул, что в работах применяют материалы российского производства.

20 апреля Собянин заявил, что в Москве построят электродепо «Столбово». Предприятие сможет обслуживать около 30 составов Сокольнической, а также строящейся Троицкой линий метро. В комплексе будет более 50 зданий, общая длина проложенных там рельсов по проекту — более 12 км.