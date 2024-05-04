Варшава, 4 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. На территории Варминско-Мазурского воеводства в Польше группа археологов обнаружила пять скелетов в доме рейхсмаршала Германа Геринга на территории бывшей главной ставки Адольфа Гитлера, сообщил журнал Der Spiegel.

Relikte der Geschichte

Останки тел нашли во время исследования руин. Дом военного преступника, одного из ближайших соратников Гитлера Геринга учёные считали досконально изученным. Во время археологических работ один из исследователей обратил внимание на следы старого деревянного пола. Археологи вскрыли его и увидели водопроводные трубы.

После этого учёные обнаружили фрагмент человеческого черепа. Продолжив исследование, они нашли скелеты троих взрослых человек, подростка и младенца. У всех останков не было конечностей.

Находку сделала группа немецких и польских археологов, один из которых, Октавиан Бартошевский, признался, что исследователи были в шоке.

Археолог предположил, что тела могли захоронить здесь после постройки дома, иначе прокладывавшие трубы строители заметили бы их. При этом учёные не исключили также вероятность того, что тела захоронили после окончания Второй мировой войны.

Польская прокуратура начала расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября прошлого года в австрийском городе Браунау-ам-Инне в доме, где родился Гитлер, нашли при раскопках множество черепов, а также челюсть и кости. Среди найденных костей некоторые принадлежали животным. Также при раскопках нашли осколки посуды.