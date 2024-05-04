Орел, 4 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Орловская УК «Зеленая роща» попала в список 20 сомнительных региональных операторов, составленный ОНФ. Перечень был оглашен 4 марта на пресс-конференции ОНФ, на которой был представлен общественный доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы».

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставной капитал — 10 тысяч рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам. В большинстве регионов определены регоператоры конечно разного масштаба, но способные осуществлять работу, это ответственная позиция. Однако из-за этих, как сказал президент, «мутных» компаний, вся реформа может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губернаторы обратят пристальное внимание на таких регоператоров», — заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с ТКО. В этом году 69 регионов, в том числе Орловская область, начали перестройку системы.

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УК «Зеленая роща» является региональным оператором по обращению с отходами на территории Орловской области, работа оператора за последнее время не раз подвергалась критике. По данным на середину февраля сотрудники мэрии зафиксировали более 500 жалоб жителей на вывоз мусора, однако, по данным на конец февраля, как утверждают в мэрии, ситуация стабилизировалась. Проблемным остается Железнодорожный район — еще в середине февраля глава района сообщал, что с пяти контейнерных площадок мусор не вывозился ни разу. В конце февраля мусор не вывозился с 47 из 75 контейнерных площадок. Тогда же представитель регоператора сообщил, что перевозчику грозит расторжение контракта. Между тем, по информации СМИ, гедиректор «Зеленой рощи» Дмитрий Хроменков написал заявление об уходе.