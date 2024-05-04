Киев, 4 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Двое мужчин облили краской памятный крест имени идеолога украинских нацистов Степана Бандеры в Подольском районе Киева, сообщило 4 мая издание «Страна. ua», ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

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«Правоохранители уже разыскали людей, которые это сделали. <…> Свои мотивы они пока не сообщают», — говорится в сообщении.

По информации издания, задержанным по 22 года. Один из них житель Полтавской области, второй — Житомирской. Против молодых людей возбудили уголовное дело. Им за гражданскую позицию в отношении пособника нацистов грозит по украинским законам до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в марте сообщил, что на Украине начали продавать мемуары политика-фашиста Анте Павелича. Он в годы Второй мировой войны возглавлял хорватскую фашистскую организацию Усташей — союзника нацистской Германии.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года отметил, что вопрос денацификации Украины актуален. Он напомнил, что киевский режим называет Бандеру «национальным героем», а украинский лидер Владимир Зеленский аплодировал солдату СС Ярославу Хунке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале 2024 года, комментируя исключение раскольнической Православной церковью Украины князя Александра Невского из церковного календаря, заявила, что скоро в этой стране канонизируют Бандеру.