Вашингтон, 4 мая, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп, снова претендующий на высший пост в стране, нанёс ущерб своей репутации, фактически поддержав недавно выделение очередного пакета помощи киевскому режиму в размере 61 млрд долларов. Именно поэтому, вероятно, он пытается в очередной раз напомнить о своих миротворческих планах в отношении Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Таким мнением поделился с ИА Регнум политолог-американист Эдуард Лозанский, комментируя информацию о том, что Трамп якобы разработал подробный мирный план по украинскому конфликту, но не хочет его раскрывать до президентских выборов в ноябре.

«Мне эта тема очень близка просто потому, что я нахожусь, так сказать, в переписке с Трампом. Ясно, что это переписка такая, односторонняя. С его стороны то ли его дочь мне пишет, то ли кто-то ещё из его компании. В письмах — просьбы о поддержке и, естественно, в конце — просьба денег. Как полагается, в общем. Но с каждым разом письма приходят всё более эмоциональные. Чуть ли не приглашения к дружбе. Любопытно, конечно. Я в течение многих лет публикуюсь в американской прессе, и в своих публикациях я всегда его поддерживал. В частности, на страницах Washington Times, а она считается одной из главных газет Республиканской партии», — рассказал Лозанский.

Но после того, как экс-президент поддержал спикера палаты представителей, республиканца Майка Джонсона в вопросе о голосовании по предоставлению нового пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, политолог, по его словам, будучи сторонником Трампа, «написал очень гневную статью». В материале Лозанский прямо и недвусмысленно критиковал предыдущего главу американской администрации.

«Я в своей статье говорил, что он мог так поступить, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто раньше обвинял его в связях с Россией. Это такая грязная политическая игра, которая меня возмутила. Я написал, что он подорвал доверие к себе. Мы верили, что он действительно остановит войну. И я во всех письмах всегда задавал вопрос: «А как ты остановишь? Как? Расскажи. Ты мне клянёшься в дружбе, приглашаешь меня на разные мероприятия». Но никакого ответа нет», — поделился собеседник ИА Регнум.

Однако, по мнению Лозанского, сейчас среди видных политиков США, которые, как и Трамп, обещают положить конец конфликту на Украине, нет никого, кто имеет реальные шансы на президентство. Никто больше не сможет вырвать победу у нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. При этом очередным обещанием кандидат от республиканцев на предстоящих выборах, вполне возможно, старается вернуть себе лидерство среди так называемой «другой Америки». По словам эксперта, сейчас в США набирает популярность отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Я считаю, именно Макгрегор сейчас лидер другой Америки. То есть не той, которая настроена на гегемонию, на стратегическое поражение России. А той, другой Америки, которая не у власти, но она довольно значительная. Кстати, полковник был советником Трампа в Пентагоне, а сейчас возглавляет движение «Наша страна — наш выбор», в котором выступает за прекращение этого безумия — помощи Украине. И он тоже гневную статью написал. И советники Трампа, я думаю, подсказали, что нужно «вернуть» тех, кто его поддерживал, но оказался разочарован этой сделкой на 61 миллиард. Макгрегор, естественно, несравнимо более влиятельный источник для американской аудитории, чем я. И он вообще назвал Трампа предателем всех идеалов», — прокомментировал эксперт.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, намеренный снова бороться за пост президента США на предстоящих в ноябре выборах, разработал подробный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом 3 мая сообщило британское издание The Telegraph, уточнив, что экс-президент не собирается раскрывать детали своего мирного плана до выборов.

В материале также утверждается, что Трамп в ходе предстоящей предвыборной кампании планирует уделить значительное внимание обещаниям положить конец украинскому кризису, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное разрешение конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало со ссылкой на CNN, что бывший президент США Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году планирует начать добиваться переговоров России и Украины. Предполагается, что он обратится к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима и начнёт координировать переговоры между ними.

В начале апреля экс-президент США заявил о намерении добиться прекращения конфликта на Украине, заставив киевский режим согласиться с потерей Крыма и Донбасса. Кроме того, Трамп неоднократно утверждал, что в случае возвращения в Белый дом сможет договориться о мирном соглашении между двумя сторонами в течение 24 часов.

В марте Трамп заявил о возможности переговоров с президентом России по украинской проблематике. По словам экс-главы США, он хорошо ладил с Путиным в годы своего президентства. Трамп утверждал, что у него найдутся нужные слова и для главы киевского режима.