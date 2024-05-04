Саранск, 4 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Находившийся на крыше одного из вагонов электропоезда в Мордовии 16-летний подросток погиб в результате удара током. Об этом 4 мая сообщило Следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале.

Центрального МСУТ СК России

Трагедия произошла утром 4 мая на железнодорожном перегоне Саранск — Рузаевка неподалёку от станции Саранск.

«Он (подросток. — Прим. Ред.) скрытно передвигался на электропоезде сообщением Саранск — Кузнецк, где получил удар электрическим током, от чего упал с крыши и погиб», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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