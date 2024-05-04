Тегеран, 4 мая, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) впервые выполнили дальнюю миссию и пересекли линию экватора, сообщило 4 мая агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

«Корабль «Шахид Махдави» пересёк экватор и направился в Южное полушарие с зарубежной военно-морской миссией», — говорится в сообщении.

Иранское судно, оснащённое баллистическими и крылатыми ракетами большой дальности, выполняет свою самую дальнюю миссию в международных водах.

Многоцелевой боевой корабль весом более 2100 тонн предназначен для дальних операций и способен нести различные типы вертолётов, беспилотников и скоростных катеров.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», несущий гиперзвуковые ракеты «Циркон», прошёл пролив Ла-Манш. Экипаж корабля провёл учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны. Российский корабль также провёл тренировки по проведению спасательных операций с применением вертолётов Ка-27.

Дальний поход фрегат начал 4 января. Экипаж участвовал в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии и Сирии.