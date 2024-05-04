Брюссель, 4 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет Евросоюза, внеся с 2000 года в общей сложности почти €1,4 трлн, что составило почти 45% от доходов ЕС.

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Согласно открытым источникам, больше остальных внесла Германия — €569,1 млрд, или 18% от общих поступлений. Далее расположились Франция, заплатившая €471,2 млрд, и Италия, потратившая на взносы €351,8 млрд.

Великобритания, вышедшая в 2020 году из ЕС, по сумме взносов находится на четвёртом месте — €238,7 млрд. Испания внесла в бюджет €235,1 млрд, Нидерланды — €121,4 млрд, Бельгия — €90,9 млрд, Польша — €81,6 млрд. Замкнули «десятку» лидеров по взносам Швеция (€74,4 млрд) и Австрия (€64,1 млрд), сообщило издание «Прайм».

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля минфин Польши опубликовал отчёт, в котором говорится, что страна за 20 лет внесла в бюджет Евросоюза €83,7 млрд, а получила €245,5 млрд, таким образом, доход республики от членства в ЕС составил €161 млрд.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в январе допустила, что ФРГ может выйти из ЕС, если не получится реформировать этот союз. Она напомнила, что Великобритания уже покинула организацию, приняв независимое решение.