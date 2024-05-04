Москва, 4 мая, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации за проведшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, в плен сдались 14 бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом 4 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 14 украинских военнослужащих», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 593 самолёта, 270 вертолётов и более 23,7 тысячи беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Также ВСУ лишились 512 зенитных ракетных комплексов, свыше 15,9 тысячи танков и других боевых бронированных машин, почти 9,3 тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю, в период с 13 по 19 апреля, 27 бойцов Вооружённых сил Украины сдались в плен российским войскам. Утром 17 апреля трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен российским военным. Как уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, бойцы ВСУ заранее сообщили российскому командованию о желании сдаться, а потому всё прошло скоординированно и успешно.

Сапёр ВСУ Николай Санько 18 апреля рассказал, что принял решение сдаться в плен на работинском направлении в Запорожской области из-за долгов в онлайн-казино. По словам пленного, лудомания (зависимость от азартных игр) стала настоящей эпидемией в рядах украинской армии.

Пленный Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться в плен после прочтения записки, сброшенной с российского дрона. В послании говорилось, что бойцу гарантируют безопасность, а в противном случае уничтожат.