Москва, 4 мая, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Пожар в строящемся жилом комплексе «Руставели» на северо-востоке Москвы потушили. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«На северо-востоке Москвы огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на крыше строящегося здания горел рубероид на 20 квадратных метрах. Информации о пострадавших не поступало.

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Как ранее передавало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы. Загорелась кровля 22-этажного жилого дома в строящемся ЖК на улице Руставели, 14, рядом со станцией метро «Бутырская». Над строением заметили столб чёрного дыма.

Вечером 2 мая в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 2500 квадратных метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, а затем потушили пожар. В ходе работ пострадал один из сотрудников противопожарной службы.