Москва, 4 мая, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Немецкая журналистка Алина Липп посетила в Москве выставку трофейного оружия и техники, захваченных в ходе СВО на Украине, и сняла видео на фоне танка Leopard 2A6 с призывом к властям Германии прекратить тратить деньги на помощь киевскому режиму. Ролик она выложила в Telegram-канале.

Кадр из видео

Липп назвала прискорбным, что в парке, созданном в честь победы над нацистской Германией, появилась свежая немецкая трофейная техника. Она призвала «немецких разжигателей войны» пересмотреть подход к вопросу о финансировании военной помощи Украине.

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«Действительно ли нужно так много денег тратить на украшение улиц Москвы, и не лучше ли потратить эти деньги на нужды Германии, где они крайне необходимы в данный момент?» — задалась вопросом журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны открыло выставку трофейного вооружения в парке Победы на Поклонной горе в Москве 1 мая. Там представлены образцы украинской и натовской военной техники, в том числе танк M1 Abrams, БМП Bradley, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и другое вооружение.

Выставку посетили дипломаты и военные атташе из 51 государства. В том числе были представители Турции, Италии, Сербии, Марокко, ЮАР, Аргентины, Бразилии. Военный атташе Сирии Абдул Хамид напомнил про то, как США восхваляют свои вооружения, но российские бойцы показали, как одним выстрелом ПТУР можно уничтожить танк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящей идеей выставить поверженную трофейную технику в Москве. Он уверен, что она вызовет интерес у всех жителей страны.