Москва, 4 мая, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы, загорелась кровля строящегося жилого комплекса «Руставели». Об этом 4 мая сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на оперативные службы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По предварительной информации, загорелся 22-этажный жилой дом в строящемся ЖК на улице Руставели, 14, рядом со станцией метро «Бутырская». Над строением заметен чёрный столб дыма.

На месте работают пожарные. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания выясняют.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 2 мая в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вспыхнул сильный пожар, площадь которого составила 2500 квадратных метров. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли 120 пожарных и 35 единиц техники, МЧС запросило авиацию.

Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, затем потушили пожар. В ходе работ по ликвидации возгорания пострадал один из сотрудников противопожарной службы.