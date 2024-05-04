Москва, 4 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Совет Госдумы обсудит 6 мая подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров и министров, следует из повестки заседания, которая доступна в думской электронной базе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«О подготовке к утверждению Государственной думой кандидатур заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров», — следует из документа.

Отмечается, что комитету Госдумы по контролю могут поручить подготовить и внести на рассмотрение совета предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра страны.

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