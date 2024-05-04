Херсон, 4 мая, 2024, 12:58 — ИА Регнум. ВСУ в Херсонской области за последние сутки потеряли 40 пунктов управления беспилотниками, 40 дронов и четыре склада с материальным имуществом, сообщил 4 мая в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Днепр» активно обороняли левый берег Днепра. Бойцы вели контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники противника и скопления его живой силы и техники», — написал он.

Сальдо добавил, что украинские войска также за последние сутки потеряли до 30 военных, 25 наблюдательных пунктов, шесть артиллерийских орудий и миномётов, четыре лодки и три автомобиля.

Минобороны России пока не сообщало о ситуации на фронте под Херсоном за последние сутки.

Французская телекомпания RTS 2 мая сообщила, что украинские военные пожаловались на тяжёлую для них обстановку под Херсоном. Они рассказали, что артиллеристы ВСУ часто не могут прикрыть пехотные подразделения, и их уничтожают. Украинские бойцы допустили, что российская армия вскоре может освободить Херсон.

Украинские СМИ 30 марта указали на ложь главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего, что украинские подразделения захватили остров Нестрига на Днепре под Херсоном. Журналистам сообщили с мест, что операцию по взятию острова под контроль не завершили, ВСУ столкнулись с численным преимуществом российских войск.