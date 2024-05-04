Москва, 4 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв сообщил, что 13 мая его выпишут из больницы.

Сергей Карпухин/ТАСС Юрий Куклачёв

«13-го выписываемся», — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля Куклачёву вызвали скорую в «Вегас Сити Холл», где проходил его юбилейный концерт «Самый добрый клоун». Артиста госпитализировали. В этот день ему исполнилось 75 лет.

Сын артиста заслуженный артист России, худрук Театра кошек Дмитрий Куклачёв 13 апреля рассказал, что Юрий Дмитриевич чувствует себя лучше. В этот же день глава Большого московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что у Юрия Куклачёва диагностировали обширный инфаркт и он перенёс трёхчасовую операцию.

Дмитрий 29 апреля рассказал, что после операции отец начал самостоятельно принимать ванну и ходить по коридору.