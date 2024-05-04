Москва, 4 мая, 2024, 12:16 — ИА Регнум. На Солнце ночью и утром 4 мая произошло пять мощных вспышек. Об этом 4 мая сообщила на сайте гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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Отмечается, что первую из вспышек высокого класса М зафиксировали на Солнце в 01:47 мск (М1.2), а затем они произошли в 02:16 (М1.1), 02:30 (М2.4), 03:36 (М1.6) и в 09:19 (М9.1), причём последняя из них была наиболее серьёзной.

Уточняется, что она сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V = 950 км/сек) и IV спектрального типов, также выбросом корональной массы и нарушением КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м, и их мощность возрастает в десять раз при переходе к следующей букве. В ходе вспышек, как правило, происходят выбросы солнечной плазмы, облака которой по достижении Земли могут приводить к магнитным бурям.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая в России наблюдалась третья по силе с начала года магнитная буря. Индекс её интенсивности составил около семи, при этом учёные отметили, что им не до конца понятны причины этого явления, так как слабый выброс солнечной массы с западного края Солнца 29 апреля, по их мнению, не должен был привести к магнитной буре.

Гелиогеофизическая служба 1 мая сообщила о зафиксированных мощных и длительных вспышках на Солнце, в результате которых на Земле 3 мая могла произойти магнитная буря.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил о возможности вспышек высшего балла на Солнце. Учёный уточнил, что причиной этого может стать скопившаяся в южном полушарии звезды энергия.

В ночь на 29 марта на Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью более 30 минут. По информации центра погоды «Фобос», вспышка произошла в том же активном центре, вызвавшем 24 марта сильную магнитную бурю.