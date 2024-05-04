Москва, 4 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Учения НАТО Steadfast Defender 2024 указывают на серьёзную подготовку альянса к потенциальному конфликту с Россией, заявила 4 мая официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Oliver Berg/dpa/Global Look Press

«Прямо сейчас у границ России проходят крупнейшие со времён холодной войны учения НАТО Steadfast Defender. По их сценарию, с задействованием всех инструментов, в том числе гибридных, и обычных вооружений отрабатываются коалиционные действия против России», — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что НАТО всерьёз готовится к потенциальному конфликту с Россией, и напомнила, что об этом откровенно заявляли высокопоставленные представители альянса.

Она добавила, что блок развязал против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях. Как напомнила Захарова, альянс финансирует киевский режим, поставляет технику, а также снабжает разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на территории страны.

Учения Steadfast Defender проходят с января по мая 2024 года. В них принимают участие более 90 000 военнослужащих из всех 32 стран НАТО. Первая часть учений НАТО посвящена обеспечению безопасности в Атлантике, а вторая — переброске войск по всей Европе. В частности, с 21 апреля по 31 мая под эгидой Defender 24 проходит «Немедленное реагирование» — учения под руководством США по отработке развертывания и повышению оперативной совместимости между союзниками по НАТО и партнёрами.

Помимо этого, с 30 апреля по 30 июля состоится серия военных учений «Большая квадрига», целью которых является укрепление национальной и коллективной обороны, а также потенциала сдерживания и обороны альянса.

Как сообщало ИА Регнум, военно-политический публицист Михаил Онуфриенко заявил, что со стороны НАТО, обвинившего Россию во вредоносной деятельности против стран альянса, прозвучало очередное дежурное антироссийское заявление. Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв согласился с этой оценкой.

В марте секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Министр обороны Сергей Шойгу 26 апреля сообщил, что находящиеся вплотную к российским границам натовские войска создали дополнительные угрозы военной безопасности. Он также приводил данные, согласно которым численность войск НАТО у российской границы составляет до 33 тыс. человек, ещё порядка 300 танков и более 800 других боевых машин.