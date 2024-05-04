Москва, 4 мая, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В России военная пенсия, которая в среднем на сегодня составляет более 41 тыс. рублей, с 1 октября вырастет на 4,5%. Об этом 4 мая сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

Константин Чалабов/РИА Новости

С 1 октября 2023 года военная пенсия увеличилась на 19,5%.

«В этом году пройдёт ещё увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%», — процитировала Бессараб «Российская газета».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии. Для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации произведут в период с 24 февраля 2022 года, для призванных на службу в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации — с 21 сентября 2022 года.

В августе глава государства подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Проект об увеличении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года правительство внесло в Госдуму в конце сентября. Размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предложили установить на уровне 89,32%, имея в виду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года.