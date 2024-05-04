Анкара, 4 мая, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка DenizBank ужесточила условия открытия счетов для россиян. Затруднения возникают даже у тех, у кого есть местная прописка и вид на жительство в Турции. Ранее россиянину для открытия счёта в одном из крупнейших банков Турции DenizBank достаточно было загранпаспорта.

Karl F. Schöfmann/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Как рассказал один из посредников, помогающих россиянам получать карты в турецких банках, Сергей Овсянников, с начала этого года DenizBank фактически перестал открывать счета гражданам России. Только одна из десяти заявок на открытие счёта получает одобрение.

«Счёт невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — сообщил Овсянников РБК.

Работающий в Стамбуле управляющий партнёр Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, в свою очередь, рассказал, что вероятность открытия счёта выше у россиян с крупным «калибром». По его словам, многое зависит от личных договорённостей с конкретным отделением и от тех, кто представляет клиента банку.

Посредник Елена Чернышова сообщила, что с этого года DenizBank не открывает счета иностранцам, включая российских туристов.

«Раньше DenizBank открывал счета автоматически только при наличии российского заграничного паспорта, теперь же при оформлении заявки необходимо предоставить ВНЖ и прописку в Турции, а решение будет принято после проверки клиента», — сказала она, добавив, что и выполнение этих требований не гарантируют открытие счёта.

Прописки в Турции нет примерно у 60% заявителей из числа российских граждан. Посредник порекомендовала обращаться в другой банк.

DenizBank до июля 2019 года принадлежал Сбербанку. Осенью 2022 года, после притока в Турцию граждан России, он начал ужесточать условия обслуживания. Карты банк с тех пор открывает только при условии внесения депозита в размере 10 тысяч лир.

В феврале этого года экс-«дочка» Сбербанка разослала действующим клиентам из России письма с просьбой прислать подтверждающие право на проживание в Турции документы.

Эксперты связали изменение политики DenizBank с американскими санкциями, введёнными после начала Россией СВО на Украине. Под введённые в конце прошлого года США санкции могут попасть банки, которые Вашингтон сочтёт участником или посредником сделок с подсанкционным лицам из России или причастными к поставкам российским оборонным предприятиям.

В середине января появилась информация об отказе ряда турецких банков работать с российскими банками из-за введённого в декабре указала американского президента Джо Байдена о вторичных санкциях. С российскими банками отказались работать такие турецкие банки как Nurol Bank и Emlak Bank.