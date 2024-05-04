Москва, 4 мая, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Певец Леонид Агутин решил провести майские каникулы в Дубае. Из России в Объединённые Арабские Эмираты он улетел сразу после того, как народная артистка СССР Алла Пугачёва выпустила новую песню-исповедь «Я плачу» авторства Агутина. Об этом сообщил портал «7Дней».

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Певец Леонид Агутин

О том, что в Дубае исполнитель дал концерты, в соцсетях рассказала телеведущая Виктория Лопырёва. Она выложила кадры с выступления Агутина с восторженным комментарием. Лопырёва вспомнила, как в школьные годы в Сочи попала на его концерт.

«Тогда он был абсолютно «босоногий мальчик», а я маленькая школьница, которая знала каждую песню наизусть, как и сейчас», ― написала Лопырёва.

Анонсировать выступления в Дубае сам певец не стал.

Песню «Я плачу» Агутин написал для Пугачёвой ещё в 2018 году. Но тогда артистка из-за проблем со здоровьем отказалась её исполнить. В итоге через шесть лет композицию записали на студии.

Как сообщало ИА Регнум, юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Пугачёва уехали из России после начала специальной военной операции на Украине. Они обосновались в Израиле, но уезжали оттуда, когда там начались боевые действия.

В марте певец Стас Михайлов, не называя имён, осудил российских артистов, которые бежали из страны и стали поливать родину грязью. На это Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

По данным СМИ, Пугачёва 15 апреля собиралась с размахом отпраздновать 75-летний юбилей в Израиле в окружении 160 гостей. Однако заявленное торжество не состоялось, так как небо над страной закрыли. В результате в юбилей певица осталась одна с малолетними детьми. Российские телеканалы не стали готовить праздничные программы в честь юбилея народной артистки.

Народная артистка СССР выпустила песню под названием «Я плачу» накануне 75-го дня рождения — 15 апреля. Слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин.