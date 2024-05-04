Иерусалим, 4 мая, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ожидается схождение Благодатного огня.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

По информации «Газеты.Ru», российская делегация уже вошла в храм.

Делегация России 3 мая провела встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III, получив от него благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая Фонд Андрея Первозванного сообщил, что Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая. Отмечалось, что в аэропорту Внуково его смогут принять представители различных епархий.

Российская делегация привезёт Благодатный огонь в храм Христа Спасителя на Патриаршее пасхальное богослужение. После этого его доставят ещё в 15 храмов Москвы и в ряд других российских городов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 3 мая пообещал своевременно сообщить, посетит ли президент России Владимир Путин церковную службу на Пасху.