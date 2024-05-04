Вашингтон, 4 мая, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Три страны бывшего социалистического блока, которые после его распада вошли в Евросоюз, к 2029 году обгонят по уровню ВВП Италию и другие южные страны ЕС. Об этом сообщил газета Bloomberg.

ТАСС/Mateusz Wlodarczyk/Pacific Press via ZUMA Wire

Речь идёт о Словении, Польше и Литве. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, к концу десятилетия доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель Италии — 65 тысяч долларов. Литва и Польша также приблизятся к этому уровню. А в Испании ВВП будет на пять тысяч долларов меньше.

Издание в качестве причин такого прогресса назвало рост производства при большом количестве иностранных инвестиций, а также доступ к фондам ЕС для новых членов объединения.

Три восточноевропейские страны вступили в Евросоюз 20 лет назад, 1 мая 2004 года. Тогда их показатели были почти в два раза ниже, чем у Италии и Испании. У Польши и Литвы — 15 тысяч долларов, а у Словении — 20 тысяч долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пересмотрели в сторону понижения прогноз роста ВВП в еврозоне на 0,3 процентного пункта в 2024 году, в основном в связи с более слабыми, чем ожидалось, показателями 2023 года. По той же причине на 0,1% понизили прогноз на 2025 год.

Аналитики прогнозируют, что ВВП стран еврозоны вырастет на 0,9% в 2024 году и на 1,7% — в 2025-м. При этом темпы роста ВВП стран еврозоны в 2023 году составили лишь 0,5%, это объясняется в первую очередь конфликтом на Украине, полагают в МВФ.

Эксперты также опубликовали показатели ВВП отдельных стран еврозоны и прогноз по ВВП в этих странах, отметив, в частности, что ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,3%, но в 2024–2025 годах должен вырасти на 0,5% и 1,6% соответственно.

Профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин 26 июля 2023 года заявил, что из стран Европы в наихудшем положении в настоящее время находится Германия.