Макассар, Индонезия, 4 мая, 2024, 10:10 — ИА Регнум. В Индонезии из-за наводнения и оползней погибли 14 человек, сообщил портал Detik.

detik.com/Rachmat Ariadi

Как сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями (BNPB), от наводнений и оползней в округе Луву в Южном Сулавеси пострадали 2052 семьи. Свои дома покинули 115 человек.

Как сообщил представитель информационно-коммуникационного центра BNPB Абдула Мухари, наводнения и оползни затронули 13 районов: Сули, Латимоджонг, Западный Сули, Южный Понранг, Понранг, Бупон, Ларомпонг, Южный Ларомпонг, Баджо, Западный Баджо, Каманре, Белопа и Северная Белопа.

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Как сообщало ИА Регнум, в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул из-за наводнений погибли 39 человек, 74 жителя региона пострадали, пропавшими без вести числятся 68 человек.

Наводнение вызвали дожди, начавшиеся 29 апреля. Стихийное бедствие затронуло 265 муниципалитетов, без крова остались 32 тысячи человек.