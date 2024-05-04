Пленный военный ВСУ назвал формальным характер медкомиссий на Украине
Москва, 4 мая, 2024, 09:38 — ИА Регнум. На Украине медкомиссии признают годными для службы в армии практически всех, обследование носит формальный характер, рассказал украинский военнопленный Валерий Жадан.
«Там сейчас берут всех. Годен ты или нет, даже если есть заболевания, медкомиссия всё равно пишет, что ты пригоден», — процитировало Жадана агентство «Силовой блок».
Он отметил, что не берут в ВСУ только тех, у кого есть какие-то тяжёлые заболевания и они могут это тут же быстро подтвердить. Военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на наличие заболевания.
Как сообщало ИА Регнум, объявленную на Украине в 2022 году мобилизацию ужесточили: глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 16 апреля соответствующий закон. Ужесточается не только процедура мобилизации, но и расширяется диапазон подлежащих призыву — по возрасту и медицинским показаниям.
Верховная рада 3 мая опубликовала приказ украинского минобороны, согласно которому на фронт теперь могут забирать мужчин с различными расстройствами и заболеваниями. Так, мобилизовать могут умственно отсталых, онкобольных, ВИЧ-инфицированных.