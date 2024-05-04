Москва, 4 мая, 2024, 09:38 — ИА Регнум. На Украине медкомиссии признают годными для службы в армии практически всех, обследование носит формальный характер, рассказал украинский военнопленный Валерий Жадан.

Известия/Павел Волков

«Там сейчас берут всех. Годен ты или нет, даже если есть заболевания, медкомиссия всё равно пишет, что ты пригоден», — процитировало Жадана агентство «Силовой блок».

Он отметил, что не берут в ВСУ только тех, у кого есть какие-то тяжёлые заболевания и они могут это тут же быстро подтвердить. Военнопленный рассказал, что его мобилизовали, несмотря на наличие заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, объявленную на Украине в 2022 году мобилизацию ужесточили: глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 16 апреля соответствующий закон. Ужесточается не только процедура мобилизации, но и расширяется диапазон подлежащих призыву — по возрасту и медицинским показаниям.

Верховная рада 3 мая опубликовала приказ украинского минобороны, согласно которому на фронт теперь могут забирать мужчин с различными расстройствами и заболеваниями. Так, мобилизовать могут умственно отсталых, онкобольных, ВИЧ-инфицированных.