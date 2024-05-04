Вашингтон, 4 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Таинственным образом исчезнувший 115 лет назад со всеми 14 членами экипажа «проклятый» корабль нашли в США. Об этом сообщила газета The Sun.

Историческое общество кораблекрушений Великих озёр. Кадр из видео

Судно Adella Shores, затонувшее в 1909 году, обнаружила команда исследователей Исторического общества кораблекрушений Великих озёр. Впервые обломки корабля нашли с помощью современного гидроакустического оборудования на дне озера в 2021 году. С тех пор специалисты изучили многочисленные архивные сведения и теперь точно уверены, что нашли действительно Adella Shores.

Корабль построили в 1884 году в штате Мичиган и назвали в честь дочери владельца судна. Перед первым плаванием судна о его борт в нарушение традиции разбили бутылку воды, а не вина. С тех пор Adella Shores считался проклятым. Он дважды терпел крушение на мелководье.

Затем в мае 1909 года судно «отплыло от мыса Уайтфиш в США, но до конечной точки экипаж так и не добрался. Корабль попал в шторм, его обломки тогда найти не удалось.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе прошлого года британские исследователи установили название военного корабля, обломки которого подняли у берегов Великобритании в 2019 году. Речь идёт о голландском судне Klein Hollandia, построенном в 1656 году и затонувшем в 1672 году в результате сражения в проливе Ла-Манш. Его обломки находились на глубине 32 метров недалеко от города Истборна.

Долгое время корабль обозначали как «неизвестное затонувшее судно». На месте его затопления нашли части корпуса, пушки, итальянскую мраморную плитку и куски керамики.

Ранее у берегов американского штата Флорида обнаружили останки корабля, затонувшего более века назад. Найти его помогли ураганы, обрушившиеся на побережье региона.