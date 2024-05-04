Лос-Анджелес, США, 4 мая, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Известная певица, актриса и музыкальный продюсер Рианна вышла на публику в несколько откровенном наряде. Фотографии с презентации её косметического бренда Fenty Beauty в Лос-Анджелесе 27 апреля опубликовала британская газета The Daily Mail.

IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Певица пришла на закрытое мероприятие в бежевом платье-миди с глубоким декольте и коричневых босоножках на каблуках с завязками.

Также 36-летняя Рианна надела несколько золотых браслетов, кольца и анклет, распустила волосы и сделала макияж с блестящими тенями.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фотографии в вечернем платье с церемонии жеребьёвки выступлений в короткой программе у женщин на чемпионате России — 2024. На фото спортсменка стоит, облокотившись на перила лестницы.

Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева в ноябре 2023 года сделала фотосессию в белом, похожем на свадебное, платье. Позднее спортсменка пояснила, что такая фотосессия не означает подготовку к свадьбе.