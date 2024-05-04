Эр-Рияд, 4 мая, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым и другим российским боксёром, чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом перенесли. Об этом 4 мая сообщил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х.

Павел Бедняков/РИА Новости Артур Бетербиев (слева)

«После полученных новостей о травме Бетербиева мы отложим его бой против Бивола, который был запланирован на 1 июня, на конец этого года», — написал он.

Саудовский министр также пожелал получившему травму российскому спортсмену скорейшего выздоровления, уточнив, что запланированный на 1 июня турнир 5×5 состоится.

В активе ни разу не побеждённого 39-летнего Бетербиева 20 побед (все нокаутом). На счету также не потерпевшего ни одного поражения 33-летнего Бивола 22 победы (11 — нокаутом).

Как сообщало ИА Регнум, 14 января Бетербиев нокаутировал британца Каллума Смита в бою за титулы чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO. В седьмом раунде россиянин дважды подряд отправил оппонента в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

Позднее в этот же день тренер Бетербиева Нурипаша Талибов заявил, что его подопечный выбрал правильную тактику в бою со Смитом, которая не оставила британцу шансов на победу. Он также признался, что доволен выступлением Бетербиева.