Буэнос-Айрес, 4 мая, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Высказывания министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, назвавшего аргентинского президента Хавьера Милея «очень плохим человеком» и предположившего, что он находится под влиянием неких веществ, категорически отвергли в Аргентине. Соответствующее заявление сделала 3 мая канцелярия Милея в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Хавьер Милей в Израиле

«Канцелярия президента отвергает клеветнические и оскорбительные высказывания министра транспорта… Испании Оскара Пуэнте в адрес Хавьера Милея. У правительства (премьер-министра Испании. — Прим. ред.) Педро Санчеса есть более важные проблемы, например, обвинения в коррупции, выдвинутые против его жены, из-за которых он даже подумывал об отставке», — отмечается в сообщении канцелярии главы Аргентины.

Кроме того, в публикации указывается, что премьер Испании поставил под угрозу единство страны, заключив договорённости с сепаратистами, а также подверг опасности женщин Испании, разрешив нелегальную миграцию тем, кто угрожает их физической неприкосновенности.

Как пояснили в канцелярии Милея, граждане Аргентины решили изменить модель, которая принесла упадок и несчастья в стране, и указали, что в Испании такую же модель применяет Испанская социалистическая рабочая партия. В заявлении канцелярия выражает надежду на то, что испанский народ вскоре снова решит жить свободно.

Напомним, по данным испанской газеты Mundo, министр транспорта Испании посоветовал молодым людям быть самими собой. При этом он уточнил, что «есть очень плохие люди, которые, будучи самими собой, достигли вершины». В качестве примера Пуэнте привёл аргентинского лидера Милея и экс-президента США Дональда Трампа. Министр пояснил, что видел Милея по телевизору и, слушая его, сказал, что не знает, в каком состоянии Милей мог сказать такое и какие вещества он для этого принимал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе президент Аргентины Милей выступил за замену национальной валюты на доллар, роспуск Центробанка, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования. Экономическая политика нового главы государства вызвала недовольство граждан страны.