Симферополь, 4 мая, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили над территорией Крымского полуострова четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурными средства противовоздушной обороны четыре ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ попытались нанести по Крыму ракетный удар с применением ATACMS. По его словам, силы ПВО сбили воздушные цели в небе над Джанкоем и Симферополем. Позднее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга подтвердил, что российские военные уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также десять БПЛА и две управляемые авиационные бомбы Hammer.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов предупредил жителей Симферопольского района, что в районе села Донского после сбивания ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. Депутат Государственной думы Леонид Ивлев заявил, что украинские войска могут предпринять очередные попытки атаковать полуостров.