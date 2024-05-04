Москва, 4 мая, 2024, 06:03 — ИА Регнум. В России с 1 октября 2024 года увеличат размер военных пенсий —предварительно на 4,5%. Об этом сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду Светлана Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В этом году пройдёт ещё увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тыс. рублей», — приводит её слова «Lenta.ru».

Она отметила, что в последний раз размер выплат увеличивали 1 октября 2023 года. Тогда рост составил 19,5%.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября 2023 года Госдума одобрила законопроекты о повышении пенсий военным и неработающим пенсионерам в 2024 году. По словам спикера Вячеслава Володина, перед правительством стоит задача по поддержке людей, обеспечивающих безопасность страны. 27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5%.