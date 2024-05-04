Москва, 4 мая, 2024, 05:48 — ИА Регнум. МЧС России предложило внести изменения в статью 9.19 КоАП РФ, увеличив штрафы для владельцев опасных объектов за несоблюдение требований об обязательном страховании. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Необходима переоценка в сторону увеличения размеров административных штрафов за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», — говорится в документе.

Законопроект предполагает увеличение штрафов для должностных лиц с 15–20 тыс. до 20–40 тыс. рублей, для юридических — с 300–500 тыс. до 500 тыс. — 1 млн рублей.

Отмечается, что катализатором данного предложения стал взрыв возле АЗС в Дагестане. Как передавало ИА Регнум, 14 августа 2023 года в Махачкале около 22:00 в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок. В результате инцидента погибли 36 человек, ещё 119 пострадали.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в республике днём траура.