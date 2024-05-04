Абуджа, 4 мая, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Вспышка кори зафиксирована в штате Адамава на северо-востоке Нигерии, от болезни за неделю скончались 42 человека. Об этом 3 мая сообщил глава департамента здравоохранения штата Феликс Тангвами, пишет агентство Reuters.

AKINTUNDE AKINLEYE/EPA/ТАСС

Как уточнил Тангвами, эпицентрами вспышки заболевания стали два района штата. Всего, по словам главы департамента здравоохранения, выявлено около 200 пациентов с симптомами кори, из них скончались 42 человека.

«На места направлены полевые бригады медиков для проведения вакцинации, они сдерживают распространение заболевания», — добавил Тангвами.

Вспышки кори происходят в Нигерии почти ежегодно, особенно уязвимы для болезни дети. Отмечается, что небезопасная обстановка на севере Нигерии, связанная с активностью террористических групп, постоянно становится причиной срыва кампании по вакцинации населения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, эпидемии кори в России не наблюдается, и распространение этого заболевания в РФ носит непостоянный характер.

По словам Онищенко, среди причин заболеваемости корью в России можно назвать низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья, включая Украину и страны Средней Азии.

Корь — заразное острое инфекционное вирусное заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Риску заболеть с серьёзными осложнениями подвержены прежде всего дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.