На северо-востоке Нигерии за неделю от кори скончались 42 человека
Абуджа, 4 мая, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Вспышка кори зафиксирована в штате Адамава на северо-востоке Нигерии, от болезни за неделю скончались 42 человека. Об этом 3 мая сообщил глава департамента здравоохранения штата Феликс Тангвами, пишет агентство Reuters.
Как уточнил Тангвами, эпицентрами вспышки заболевания стали два района штата. Всего, по словам главы департамента здравоохранения, выявлено около 200 пациентов с симптомами кори, из них скончались 42 человека.
«На места направлены полевые бригады медиков для проведения вакцинации, они сдерживают распространение заболевания», — добавил Тангвами.
Вспышки кори происходят в Нигерии почти ежегодно, особенно уязвимы для болезни дети. Отмечается, что небезопасная обстановка на севере Нигерии, связанная с активностью террористических групп, постоянно становится причиной срыва кампании по вакцинации населения.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, эпидемии кори в России не наблюдается, и распространение этого заболевания в РФ носит непостоянный характер.
По словам Онищенко, среди причин заболеваемости корью в России можно назвать низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья, включая Украину и страны Средней Азии.
Корь — заразное острое инфекционное вирусное заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Риску заболеть с серьёзными осложнениями подвержены прежде всего дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.