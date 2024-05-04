Ставрополь, 4 мая, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Видеообращение с извинениями молодых людей, публично устроивших сожжение Библии в мангале в Ставропольском крае, опубликовал 3 мая губернатор региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.

(сс) StockSnap Библия

Двое молодых людей после задержания принесли свои извинения людям, чьи чувства они задели.

«Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать», — заявил первый молодой человек.

«В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину. Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел», — подчеркнул второй фигурант.

Губернатор Ставрополья пояснил, что попросить прощения важно, но словами уже не отменить того, что было сделано. По мнению Владимирова, молодые люди своим поступком испортили жизнь и себе и своим семьям.

Глава Ставропольского края добавил, что инцидент должен стать уроком всем. По словам Владимирова, основная задача взрослых — уберечь от беды молодёжь, научить подрастающее поколение уважать традиции, культуру и веру людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с сожжением Библии тремя молодыми людьми. Инцидент произошёл 2 мая в Новоалександровке Ставропольского края. Молодые люди сожгли Новый Завет в мангале, установленном во дворе частного дома, сняли процесс сожжения на видео и опубликовали, публично оскорбив чувства верующих.

Против задержанных завели дело по двум статьям УК — за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих, и за хулиганство, совершенное группой лиц. Скоро будет решён вопрос об избрании задержанным меры пресечения.