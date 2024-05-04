Копенгаген, 4 мая, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Правительство Дании намерено разрешить подросткам с 15 лет делать аборт без согласия родителей или разрешения властей. Об этом 3 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения королевства.

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«Правительство Дании сделает законным прерывание беременности женщинами до 18-й недели… Подросткам в возрасте от 15 до 17 лет разрешать делать аборт без согласия родителей», — говорится в материале.

Проект внесут в парламент на рассмотрение. В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу 1 июня 2025 года.

Как утверждает министр здравоохранения королевства Софи Лёде, в соседней Швеции, которая ещё в 1996 году на законодательном уровне установила срок прерывания беременности до 18-й недели, не наблюдалось значительного увеличения числа абортов.

Отмечается, что это первый за последние 50 лет случай, когда правительство Дании ослабляет ограничения на аборты.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий в конституции страны право женщин на аборт. Таким образом, Франция стала первой в мире страной, официально закрепившей право на аборт на законодательном уровне. При этом прерывание беременности в республике разрешили ещё в 1975 году.