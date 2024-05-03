Вашингтон, 4 мая, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing, специализирующаяся на производстве авиационной, космической и военной техники, столкнулась с производственными трудностями из-за санкций, введённых США в отношении России. Об этом 3 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

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По информации источника, компания RTX, производящая терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner, после начала специальной военной операции прекратила работу в России, из-за чего сократились производственные мощности.

Как указал генеральный директор компании Дэйв Калхун, некоторые производства перенесли, но мощностей концернов в Соединённых Штатах Америки и Великобритании не хватает для выхода на показатели досанкционного периода. Кроме того, Boeing столкнулся с дефицитом пассажирских кресел.

Ожидается, что из-за возникших трудностей темпы производства Dreamliner просядут к середине 2024 года, к концу года компания рассчитывает вернуться на уровень производства пяти воздушных судов в месяц.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолётами Boeing. Так, в марте лайнер Boeing 777-200, принадлежащий United Airlines, потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско (США) в Японию, из-за чего совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. На борту находились 249 человек, в том числе четыре пилота. На фоне инцидентов с самолётами Boeing генеральный директор компании Дэйв Кэлхун заявил, что в конце года уйдёт в отставку.

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк заявил, что обеспокоен снижением качества и стандартов самолётов Boeing, и призвал пересмотреть производственные процессы. Кроме того, он пообещал направить в авиакомпанию инженеров Emirates.

Как передавало ИА Регнум, в апреле инженер по качеству Boeing Сэм Салехпур, выступая в подкомитете Сената США по расследованиям, обвинил руководство авиастроительной компании в игнорировании предупреждений о проблемах с качеством и безопасностью самолётов. В частности, он указал на проблему с щелями между ключевыми частями обшивки воздушных судов. По словам Салехпура, неисправность затрагивает более тысячи лайнеров, находящихся в эксплуатации.