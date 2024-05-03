Берлин, 4 мая, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Тушение огня прервали пожарные в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, производящий системы ПВО для Украины, из-за угрозы загрязнения стоков водой, содержащей химикаты. Об этом 3 мая сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Как уточнил Венцель, около 20:00 по местному времени (21:00 мск) на территории завода ещё оставалось множество непотушенных очагов, но пожарные прервали работы по тушению из-за угрозы попадания загрязнённой воды в стоки. Для предотвращения попадания токсичной жижи в канал Кельтов, расположенный рядом с предприятием, построены заграждения из мешков с песком.

«Вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», — добавил Венцель.

Также представитель пожарной службы отметил, что пожар начался в отделении для растений на втором этаже, причина возгорания не установлена. На заводе хранились серная кислота и цианид меди, произошло возгорание химикатов. Существует риск образования синильной кислоты, которая может попасть в стоки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронул процесс производства систем противовоздушной обороны IRIS-T. На заводе проводят рафинирование и гальванизацию металлов.

Здание выгорело до крыши и частично обрушилось. В результате пожара никто не пострадал. Все смогли покинуть здание самостоятельно. Население района Лихтерфельде предупредили об опасных дымовых газах. В близлежащей школе отменили занятия, а учащихся и преподавателей отправили по домам. Жителям рекомендовано закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционеры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 мая пожар вспыхнул на заводе компании Diehl в Берлине, который принимает участие в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T. На кадрах с места ЧП видно, как клубы чёрного дыма поднимаются в небо. Огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров. Ведомство по гражданской обороне направило местным жителям экстренные оповещения с пометкой «опасность».