Симферополь, 3 мая, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Черноморский флот и МЧС России продолжают поиски военнослужащих, унесённых в открытое море на вёсельной лодке. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

МЧС РФ /РИА Новости

Там напомнили, что инцидент произошёл 30 апреля, когда трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Республике Крым, вышли в открытое море на резиновой вёсельной лодке. Из-за неблагоприятных погодных условий военнослужащие не справились с управлением и ветром были унесены в море.

Отмечается, что работы по поиску пропавших военных начали прибывшие на место к 15:00 сотрудники МЧС России, они вышли в море на моторной лодке. К вечеру для расширения районов поиска привлекли вертолёты Черноморского флота и МЧС РФ, позднее — ещё три катера.

«В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу об этом инциденте сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, в числе пропавших военных — уроженцы Северной Осетии и Дагестана, проходящие срочную службу. Глава региона пообещал сделать всё, чтобы выяснить их местонахождение.