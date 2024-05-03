Лондон, 3 мая, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Международная система, сложившаяся после периода холодной войны, прекратила своё существование, а США лишились статуса гегемона. Такое утверждение сделал 3 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании.

Иван Шилов ИА Регнум

Боррель указал, что международная система, сложившаяся после периода холодной войны, на сегодняшний день прекратила своё существование. США потеряли свой статус гегемона, а сложившийся после 1945 года мировой порядок теряет позиции.

Кроме того, Боррель отметил рост Китая и превращение его в супердержаву и констатировал, что такая ситуация в мире составляет «не очень приятную картину».

«На этом фоне необходимо определить роль ЕС и Великобритании… Но она будет зависеть от того, как мы отреагируем на растущие угрозы… Это имеет срочную важность, поскольку мы слышим предостережения о том, что Европа может умереть», — пояснил Боррель.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава дипломатии ЕС Боррель отметил, что Европейский союз должен вооружаться, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность и говорить с Россией и Китаем с позиции силы.

Также Боррель указал, что среди стран, входящих в Евросоюз, до сих пор нет единой политики в отношении России, некоторые считают её хорошим другом. Из-за отсутствия единого мнения по России странам Евросоюза не удаётся достичь общего политического решения против Москвы, так как такие вопросы в ЕС принимаются только единогласно.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, так как большинство европейских стран подчиняются интересам США и находятся в составе Североатлантического альянса, движущегося к границам РФ.