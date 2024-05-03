Лондон, 3 мая, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Европейский союз должен вооружаться, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность и говорить с Россией и Китаем с позиции силы. Об этом 3 мая заявил верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Оксфордском университете.

Иван Шилов ИА Регнум

Во время выступления в Великобритании глава европейской дипломатии назвал Россию и Китай «авторитарными режимами», с которыми необходимо вести диалог с позиции силы, не рассчитывая при этом на то, что безопасность ЕС будут обеспечивать Соединённые Штаты.

«Мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Наша безопасность не должна зависеть от каждых выборов в США, поэтому мы должны развивать собственную, европейскую структуру безопасности», — указал Боррель.

При этом он признал, что в Евросоюзе остаются страны, продолжающие считать Россию своим другом и отказывающиеся называть РФ «экзистенциальной угрозой». Из-за отсутствия единого мнения ЕС не получается достичь общего политического решения против Москвы.

Говоря о конфликте на Украине, Боррель предположил, что полугодовая пауза в согласовании Соединёнными Штатами военной помощи для Киева может стать причиной поражения киевского режима в конфликте, а без западных поставок оружия Украина проиграет за две недели.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова Борреля о неизбежном и скором поражении Украины без помощи со стороны Запада грандиозным признанием и напомнила, что путь к прекращению конфликта лежит через отказ западных стран от поддержки киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, поскольку большинство европейских стран подчиняются интересам США и находятся в составе Североатлантического альянса, движущегося к границам РФ. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчёркивал, что Запад своими заявлениями о якобы планах нападения России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Подобные заявления он назвал частью информационной войны Запада с целью оправдать гибридную агрессию в отношении РФ.