Москва, 3 мая, 2024, 21:25 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» мобилизует все свои ресурсы, чтобы перевезти пассажиров на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа. Как сообщили в пресс-службе компании, для этого, в частности, используется имеющийся парк пассажирского подвижного состава и максимально возможная длина поездов.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

Билеты на поезда дальнего следования продаются через единую автоматизированную систему АСУ «Экспресс» на условиях одновременного доступа к системе всех билетных касс в стране, а также через профильные веб-ресурсы. В компании подчеркнули, что холдинг работает в условиях резко выросшего спроса на пассажирские перевозки в южном направлении на фоне прекращения авиасообщения с рядом регионов. Нагрузка на АСУ «Экспресс» в период летних отпусков возрастает в разы. Так, только за 2 мая на сайте РЖД зафиксировано около 3,3 млн запросов без учёта обращений через приложение «РЖД Пассажирам», кассы и сервисы агентской сети.

В пресс-службе ОАО «РЖД» отметили возможные незначительные замедления в работе сайта и приложения в периоды пиковых нагрузок и предложили пассажирам вернуться к оформлению билетов чуть позже.

Билеты в системе появляются не сразу на весь поезд, они поступают поэтапно вплоть до даты его отправления, напомнили в компании. Билеты, на которые был оформлен возврат, также снова поступают в продажу.

В мобильном приложении «РЖД Пассажирам» реализована функция отслеживания билетов: если пассажиру не удалось найти билет на нужную дату и направление, он может воспользоваться этой функцией (кнопка рядом со словами «мест нет»), и система сообщит, когда они появятся. Кроме того, приложение может уведомить пассажира о важных изменениях, связанных с поездкой, например, об изменениях в расписании.