Киев, 3 мая, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Киевскому режиму нужно отчитываться о том, как используется помощь, полученная из Европы, иначе могут быть трудности с её дальнейшим выделением из-за недовольства граждан в странах Евросоюза, заявила 3 мая в эфире украинского телемарафона представитель ЕС на Украине Катарина Матернова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если наши [европейские] граждане считают, что мы только отдаём деньги и не добиваемся прозрачности, отчётности и так далее, то в долгосрочной перспективе поддержку будет трудно продолжать. Вопрос не столько юридический, сколько политический», — сказала она.

Матернова подчеркнула, что Киев получает не только военную помощь, но и средства, поступающие в госбюджет, без которых не получилось бы обеспечивать общественными услугами жителей Украины. Украинцам пора понять, что в странах ЕС существует общественное мнение, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в январе сообщила, что Запад вынуждает Киев сокращать социальные выплаты. В связи с этим руководство страны решило уменьшить средства на выплаты внутренним переселенцам. С марта выплаты оставили только пенсионерам и некоторым категориям льготников.

Украинский политик Сергей Гайдай в ноябре 2023 года заявил, что многие чиновники на Украине уже считают проигранным конфликт с Россией, а потому стали ещё сильней разворовывать госбюджет. Он отметил, что население Украины с начала СВО сократилось в разы, а чиновников меньше не стало, к тому же они подняли себе зарплаты и ведут роскошный образ жизни.