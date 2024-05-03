Москва, 3 мая, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Американские военные объявили повышенную боеготовность из-за размещения российских войск в Нигере. Об этом сообщил источник в силовых структурах африканского государства.

U.S. Army

Уточняется, что российские военные разместились на 101-й авиабазе в столице Нигера Ниамее рядом с американцами. Там же несут службу порядка 150 итальянских военных и около 100 немцев. При этом итальянцы и немцы ведут себя спокойно.

«Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — привела слова источника «Газета.Ru».

Как ранее передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что российские военнослужащие вошли на авиабазу в Ниамее. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти тысячи американских военных. Уточнялось, что американские военные не контактировали с российскими.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пристально следят за ситуацией с нахождением российских военных на авиабазе в Нигере. По его словам, российские военные находятся в отдельном комплексе. Он добавил, что пока не видит в этом существенной проблемы с точки зрения защиты американских сил.

Россия развивает отношения с африканскими странами во всех областях, в том числе в области обороны, заявил 3 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о появлении российских войск на военной базе США в Нигере.

США до последнего старались сохранить военное присутствие в Нигере, и властям в Ниамее пришлось начать размещение российского контингента до того, как Пентагон вывезет свой персонал. При этом с уходом американцев вполне вероятно дальнейшее углубление военного сотрудничества Нигера с Россией. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум научный сотрудник Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Иван Лошкарёв.

В марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.