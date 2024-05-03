Рим, 3 мая, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр, лидер «Движения пять звёзд» Италии Джузеппе Конте считает большой ошибкой заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину.

Global Look Press/IMAGO/Jouni Porsanger

«Я с ним [Макроном] совершенно не согласен, потому что считаю, что всё это огромная ошибка», — сказал он 3 мая в эфире телеканала La7.

Политик отметил, что французский лидер назвал ввод войск единственным путём в случае выбора стратегии эскалации конфликта, а при отсутствии войск предложил передать Киеву ракеты большой дальности.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 2 мая очередной раз заявил, что не исключает возможности отправки французских войск на Украину, если об этом попросит киевский режим в случае прорыва российской армией украинского фронта. Он добавил, что Франция ранее отправляла своих солдат в страны Африки, когда там обращались с такой просьбой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 мая назвал слова Макрона очень опасными. Франция таким образом заявляет о готовности прямо вступить в конфликт, добавил официальный представитель Кремля.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Макрон может повторить ошибку Наполеона, если отправит солдат на Украину. Франция не простит президенту новых кладбищ с французскими военными, добавил российский политик.