Вашингтон, 3 мая, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Стрельба произошла у здания средней школы в Вашингтоне на северо-западе округа Колумбия. Об этом 3 мая сообщил телеканал NBC4 Washington.

Mike Bradley / www. globallookpress.com

При перестрелке, которая происходила снаружи здания, несколько пуль залетело в окно. Одна из них попала в 17-летнюю ученицу, которая получила лёгкие травмы. Её доставили ​​в больницу.

По словам заместителя начальника полиции Лесли Парсонс, со старшеклассницей всë в порядке, ожидается, что она полностью выздоровеет.

После инцидента школу закрыли, около 900 учеников отпустили домой. Расследование продолжается, никакой информации о подозреваемом или задержаниях пока не было.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая полиция застрелила 14-летнего вооружённого подростка около здания средней школы в американском штате Висконсин. Полицейские получили сообщение о человеке с оружием и отреагировали на угрозу. Погибший так и не успел зайти в школу, и никто не пострадал. После происшествия все школы округа закрыли.