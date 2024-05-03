Махачкала, 3 мая, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Звание Героя России присвоили гвардии прапорщику из Дагестана Фархаду Худайнатову посмертно, сообщил 3 мая глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Официальный канал Главы РД Фархад Худайнатов

«Звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову. Увы, посмертно. Он стал одиннадцатым дагестанцем, которому присвоено это высокое звание с начала СВО», — написал Меликов.

Худайнатов ценой собственной жизни спас военнослужащих. В сентябре 2023 года в Запорожской области подгруппа под его командованием попала под массированный огонь. В течение трёх часов гвардии прапорщик по заминированному участку и под непрекращающимся огнём эвакуировал бойцов. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, Худайнатов, несмотря на ранения, вернулся на опорный пункт и продолжал корректировать огонь. Только после выполнения боевой задачи гвардии прапорщик запросил эвакуацию, но оказалось слишком поздно. От полученных ран он скончался на операционном столе.

Меликов отметил, что благодаря работе разведывательной группы под командованием Худайнатова за время проведения СВО уничтожили свыше тысячи бойцов ВСУ, десять наблюдательных постов и 14 опорных пунктов.

Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким военного. Его подвиг восхищает бесстрашием и самоотверженностью, заявил также Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая участник специальной военной операции полковник Магомедали Магомеджанов удостоен звания Героя России посмертно. Он спас жизни многих молодых бойцов. Полковник проявил себя и в Сирии, а с началом СВО направился на передовую.

Президент России Владимир Путин 2 мая присвоил звание Героя России 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Ибрагиму-Паше Садыкову. Звания Героя России ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. С заслуженной наградой его поздравил глава Дагестана.