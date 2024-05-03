Хельсинки, 3 мая, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Посольство России в Хельсинки потребовало от финских властей предоставить сведения о россиянах, которых задержали за якобы нарушение санкций.

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«Посольство направило в МИД Финляндии ноту с требованием о незамедлительном установлении связи наших консульских сотрудников с российскими гражданами и последующем предоставлении к ним консульского доступа», — заявили в пресс-службе дипмиссии.

Там отметили, что ответа от финских властей пока не получили.

Кроме того, в диппредставительстве сообщили, что поддерживают контакты с родственниками задержанных и будут добиваться полного соблюдения прав российских граждан.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 мая стало известно, что 30 апреля финская полиция задержала троих граждан России, которых заподозрили в нарушении санкций. По версии следствия, задержанные якобы вывозили из страны товары двойного назначения. При этом не уточнялось, что именно они якобы вывезли.

Позднее суд в Финляндии отправил трёх задержанных россиян под стражу. В число подозреваемых входят двое мужчин и одна женщина, все они обучаются в одном из финских профессиональных колледжей. Задержанным грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от четырёх месяцев до четырёх лет.