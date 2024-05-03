Москва, 3 мая, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Более 160 педагогов из 40 регионов России прошли переподготовку по современным стандартам военно-патриотического воспитания в Центре знаний «Машук». Об этом 3 мая сообщила ИА Регнум пресс-служба Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин».

Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»

Образовательный интенсив «Современные подходы к организации педагогической деятельности в системе военно-патриотического воспитания» прошёл с 27 апреля по 2 мая под эгидой Министерства просвещения на базе центра знаний «Машук» в Пятигорске.

Представители 36 педагогических вузов Минпросвещения, а также педагоги 30 казачьих кадетских корпусов и руководители семи казачьих военно-патриотических клубов познакомились с лучшими практиками и сформировали единые стандарты работы.

«Благодаря высокому уровню компетентности инструкторов и инновационным подходам к работе мы выстроили активный диалог с участниками интенсива. Использовали разные форматы обучения: лекции, дискуссии, практикумы, мастер-классы и тренинги», — сказал директор Центра «Воин» Игорь Казарезов.

Он отметил, что слушатели изучали основы национальной безопасности и патриотического воспитания, тактической медицины, огневой подготовки, управления беспилотниками, а также закрепляли результаты на военно-спортивных играх. Кроме того, они посетили знаковые места Ставропольского края, совершили восхождение на гору Машук.

В рамках интенсива центр «Воин» подписал соглашения о сотрудничестве с центром знаний «Машук», а также Дагестанским и Чеченским педагогическими университетами. В рамках партнёрства предусмотрено проведение совместных образовательных программ и проектов, в том числе создание студенческих военно-патриотических центров.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Тюменской области прошёл образовательный интенсив «Наставники специального назначения» для кандидатов в инструкторы центра «Воин». С будущими наставниками работали эксперты в сферах госуправления, военной журналистики, спорта и искусства.

В Запорожской области создадут Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», сообщала пресс-служба правительства региона в феврале 2024 года. В ходе рабочей поездки в Запорожскую область заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко ознакомился с планом работ.

Региональные филиалы центра «Воин» действуют в 12 российских регионах. Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет занимаются огневой и инженерной подготовкой, а также обучаются различным военно-прикладным специальностям, в том числе технике организации связи.