Токмак, Запорожская область, 3 мая, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли удар по Токмаку снарядом Excalibur, ранения получили четверо мирных жителей, сообщил 3 мая источник ИА Регнум.

Евгений Милованов ТРК Таврия

«Около 13:00 ВСУ нанесли удар с использованием, предположительно, управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности с GPS-наведением M982 Excalibur (США) по многоквартирному жилому пятиэтажному дому в Токмаке», — рассказал собеседник агентства.

Евгений Милованов ТРК Таврия

В результате удара частично разрушен пятый этаж. На месте работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Евгений Милованов ТРК Таврия

По данным источника, при ударе повреждения получили восемь квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные четыре — частично.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника автомобиля в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший получил осколочные ранениями спины, рук и ног.

ВСУ 30 апреля обстреляли посёлок Комарова. В результате атаки пострадала пятилетняя девочка. Позже поступила информация о ранении ещё одной мирной жительницы Комарова из-за обстрела, устроенного украинскими военными.